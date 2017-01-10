Başbakan istifa etti!

Fildişi Sahili Başbakanı Daniel Kablan Duncan'ın istifa ettiği bildirildi.

Fildişi Sahili Devlet Başkanlığından yapılan yazılı duyuruda, Duncan'ın başbakanlık görevinden istifa ettiği fakat yeni bir başbakan göreve gelene kadar devam edeceği belirtildi.

Duncan'ın yeni anayasayla oluşturulması planlanan devlet başkanı yardımcısı makamına getirileceği ileri sürülüyor.

Fildişi'nde yeni anayasa

Ülkeyi 1993-1999'de yöneten eski Devlet Başkanı Henri Konan Bedie döneminde başbakanlık görevi yapan Duncan, 2011'de mevcut devlet Başkanı Alassane Vattara döneminde Dışişleri Bakanlığına atanmış, 2012'de de Başbakan olmuştu.

Meclis oy birliği sağlanan yeni anayasanın yürürlüğe girmesi için ülkede 30 Ekim'de referanduma gidilmişti. Referandumda oy verenlerin yüzde 93,42'si yeni anayasaya "evet" demişti. Yeni anayasayla devlet yönetiminde bir senato ve bir devlet başkanı yardımcısı makamı oluşturulması planlanıyor.