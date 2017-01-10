Lig TV artık olmayacak! İşte yeni kanal

Lig TV kanalı tarih oluyor. Peki futbol severler maçları nereden takip edecek?

Digiturk 2015 yılında beIN Media Group tarafından satın alınmıştı. Ardından 2016 Ağustos'ta yeni sahipleri tarafından yönetilmeye başlanmıştı. Digiturk platformunun en gözde ve en çok izlenen kanalı olan Lig TV artık tarih oluyor, ismi değişiyor.

2017 yılı 13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2-3-4 kanallarının adı beIN Sports, beIN Sports 2-3-4 olarak değişiyor.

Alınan bilgilere göre, Spor Toto Süper Lig'in yanında Lig TV'de yayın hakkına sahip olan kanallarda Premier Lig, La Liga, Serie A ve Ligue 1 maçlarının son yayını Perşembe günü olacak.