 Yukarı Çık

Yarından İtibaren Zam Geliyor

Yarından İtibaren Zam Geliyor
10 Ocak 2017 Salı 10:05:21

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

PÜİS Akaryakıta 7-8 kuruş tutarında zam olacağını açıkladı.

Dikkat Araç sahipleri 11 Ocak itibarıyla akaryakıta 7-8 kuruşluk zam geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam beklendiğini bildirdi.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir.” denildi.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara’da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir’de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.

benzin Motorin akaryakıt fiyatları Yarından İtibaren Zam Geliyor mazot
Haber Sitesi
Kategoriler