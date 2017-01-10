Ünlü çiftten düşman çatlatacak paylaşımlar!

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti birbirlerine olan aşklarını sosyal medyada bir kez daha dile getirdiler.

Ünlü isimler, 2 Ocak'ta Roma'da sade bir nikahla nikah masasına oturmuştu.

Çiçeği burnunda evliler, Türkiye'ye döndü. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta yansıtan çifti, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlar yaptı.

Bu fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan Caner Erkin altına şu notu yazdı:

"Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"

Şükran Ovalı ise evde çekilen bu fotoğrafı altına " Gülmelerimiz karışsın birbirine... Vazgeçmeyelim ne bizden, ne gülümsemekten... iyi ki buldun beni! Sabrettin ,vazgeçmedin ... Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim ,yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız.. Bir ömür sürsün sevgimiz" şeklinde not düşerek paylaştı.