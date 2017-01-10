Samsung Galaxy S8 Hakkında Bilinmeyenler

18 Nisan'da kullanıcılar ile buluşacağı söylenen Galaxy S8 hakkında, Samsung yetkilileri gelecek planlarını kullanıcılar ile paylaştı.

Sektör kaynaklarından sızan rapora göre Samsung, Galaxy S8 için 60 milyon adetlik bir sevkiyat hedefinin olduğu ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy S8 ile rekor kırmak istiyor!

Şimdiden Samsung, Galaxy S8 için tedarikçilerinden 60 milyon adet parça tedarik etmesini istediğini belirtildi. Note 7 olaylarından sonra Samsung, piyasaya oldukça iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Önceki Galaxy serilerinin sevkiyat rakamlarına şöyle bir göz atarsak, Galaxy S5'in ve S6'nın toplam 45 milyon adet üretildiğini görüyoruz. Galaxy S7'nin ise toplam 48 milyon adet çıkartıldığına şahit olmaktayız.

Endüstri kaynaklarından sızan diğer detaylara göre, Galaxy S8'in seri üretimi Mart ayında başlaması bekleniyor. 5 milyon adetlik ilk seri üretim Mart ayında başlayacağı belirtildi.

Aylık üretimin 5 milyon adet olacağı tahmin edilen Galaxy S8, daha çok kullanıcı kitlesine ulaşarak serinin en çok satılan telefonu olmak istiyor.

::Samsung isteği sevkiyat rakamlarına ulaşabilecek mi?