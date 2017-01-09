Başbakan Yıldırım: "İki Kaptan Gemiyi Batırır"

TBMM'deki anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde konuşan Başbakan Yıldırım, "Yönetimde iradenin tek olması lazım. Çatal kazık toprağa girmez. Ben denizciyim, iki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. İcraatta kaptanın tek olması lazım"dedi.

"İKİ KAPTAN GEMİYİ BATIRIR"

Yıldırım konuşmasında, "Türkiye'nin geleceğini konuşacağız. Meclisimiz bu değişikliği en iyi şekilde müzakere edecek. Vatandaşlarımız bu görüşmelerde yapılan bu değişikliğin ne anlama geldiğini daha iyi anlayacak. Asıl işin sahibi onay verecek millettir.

Bu millet bu değişikliğe olur verecek. Siyasetin tek bir amacı vardır. O da millete hizmettir. Gerisinde millete hizmet olmayan siyaset benim için hiçtir. Hiç bir anlamı yoktur. anayasa değişikliğiyle ilgili ciddi anlamda konuşmalar yapıldı."dedi

Başbakan Yıldırım konuşmasında, "Parlamento millet iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı yine millet iradesiyle seçilmiş.Yönetimde iradenin tek olması lazım. Çatal kazık toprağa girmez. Ben denizciyim, iki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. İcraatta kaptanın tek olması lazım. Bu ikili yapı sürdürülebilir değil.

"BU BİR YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİDİR"

Mukayeseli hukuk esas alınarak başka ülkelerin sistemleri de incelendi. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir. Adı Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemidir.

Seçen aynı zamanda seçilecek ehliyete de sahiptir gençlerimizden korkmayalım. Her seçime mecburiyetten gittik. İki seçim aynı anda yapılıyor.

Vatandaş gelecek 5 yılı nasıl yapılacağına karar veriyor. Siyasetçi hata yapabilir. Ama vatandaşın bugüne kadar hiçbir hata yaptığını görmedik. Onun için vatandaşa güvenelim."diye konuştu.