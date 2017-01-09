Rusya'ya Büyük Şok! Evinde Ölü Bulundu

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görev yapan Rus diplomat evinde ölü olarak bulundu.

RUS DİPLOMAT ÖLÜ BULUNDU

Yunan basın yayın organları, Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görev yapmakta olan, 55 yaşındaki Andrei Malanin isimli diplomatın, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlileri tarafından yapılan arama neticiesinde Atina’nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Rus diplomatın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.