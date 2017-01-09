THY'den Flaş Açıklama! 121 Sefer İptal Edildi

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz yönde etkilerken, Türk Hava Yolları (THY) yarın yapmayı planladığı 121 seferini iptal ettiğini açıkladı.

121 SEFER İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, 10 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve buzlanma sebebiyle yapılması planlanan 121 seferin iptal edildiği belirtildi.

Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yaptığı son duyuruda, "10 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) sebebiyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.





Yolcuların uçuş öncesi seferlerini takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıldığı açıklamada, "Yolcularımızın seyahatlerinin öncesinde uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

