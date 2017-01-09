İstanbul Valiliği'nden 'TIR' Açıklaması!

İstanbul Valiliği, akşam saat 21.00 itibarıyla gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olarak zincir takan tırların geçişine izin verildiğini bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde saat 21.00 itibarıyla gıda ve sağlık malzemesi taşıyanlar öncelikli olmak üzere zincir takılı tırların geçişine izin verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle tırların trafiğe çıkmaları, Valilik kararıyla yasaklanmıştı.