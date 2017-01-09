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Emniyete Saldırı Hazırlığındaki 3 Terörist Tutuklandı!

Emniyete Saldırı Hazırlığındaki 3 Terörist Tutuklandı!
9 Ocak 2017 Pazartesi 20:55:46

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 TERÖRİST TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünü fotoğraflayarak saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 6 terör şüphelisi, bugün öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi’ne çıkarılmıştı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden L.A, F.A. ve C.A. tutuklanırken, M.D. adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

Diğer 2 zanlının adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli tutuklandı TUTUKLANDI 3 terörist
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