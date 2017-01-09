Emniyete Saldırı Hazırlığındaki 3 Terörist Tutuklandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 TERÖRİST TUTUKLANDI
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünü fotoğraflayarak saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 6 terör şüphelisi, bugün öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi’ne çıkarılmıştı.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden L.A, F.A. ve C.A. tutuklanırken, M.D. adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.
Diğer 2 zanlının adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.