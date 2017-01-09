Milyonlarca adayın merakla beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercih sonuçları açıklandı.

TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının merakla beklediği tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM KPSS tercih sonuçları ile yaptığı açıklamada “KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."denildi.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM sınav sonuç ekranından öğrenebilecekler.