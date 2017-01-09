Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras İle Kıbrıs'ı Görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KIBRIS MESELESİ KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki lider görüşmede, Cenevre'de başlayan Kıbrıs müzakerelerinden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.