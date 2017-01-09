İsmail Kahraman'ın Sağlık Durumuna İlişkin Flaş Açıklama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu ile ilgili Hastaneden açıklamada bulunuldu.

"SAĞLIK DURUMU İYİ SEYRETMEKTEDİR"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisinin devam ettiği Güven Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan asılsız haberler üzerine yeniden açıklama yapma gereği duyulmuştur.

TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın geçirmiş olduğu ameliyatı ile ilgili sağlık durumu iyi seyretmektedir.

Alt solunum yolunda başlangıç aşamasında enfeksiyon tespit edilmiş olup, yakından izlemek amacıyla tedavisine Yoğun Bakım Ünitesinde devam edilmektedir" denildi.