Laiklere Hakaret Eden Müdür Hakkında Flaş Karar!

Nevşehir'de sosyal paylaşım hesabından laiklere hakaret edip Cumhuriyet yerine hilafetin getirileceğini savunduğu iddia edilen orta okul müdürü İskender Çınar açığa alındı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Merkez Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu Müdürü İskender Çınar soruşturma kapsamında açığa alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise soruşturmanın devam ettiğini bildirildi.

Geçtiğimiz hafta sosyal paylaşım hesabı üzerinden laiklere hakaret ettiği iddia edilen müdüre tepki gösteren Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, bu kişinin açığa alınmasının toplumun yüreğine su serptiğini dile getirdi.

Uğur, "Söz konusu müdür yaptıklarının cezasını ödeyecek ve bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır" diye konuştu.