Çocuk istismarına karşı savaş başladı!

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından dünya genelinde kurulan veri ağıyla cinsel istismara maruz kalan çok sayıda çocuk kurtarıldı.

İnterpol tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede, Çocuk Cinsel İstismarı Veri Ağı ile dünya genelinde bu alanda uzmanlaşmış güvenlik güçlerinin, görüntü, fotoğraf ve bilgi kıyaslamalarıyla kurbanları, saldırganları ve bulundukları yerleri belirlediği ifade edildi.

Üye ülke güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat bu veri bankasına girip soruşturmalarını derinleştirdiği aktarılan bilgilendirmede, suçluların çocuklara yönelik cinsel istismar girişimlerini engelleme bakımından önemli aşama kaydedildiği söylendi.

Türkiye ile işbirliği yapılıyor

Bilgilendirmede, bu veri ağı sayesinde çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun engellenmesi amacıyla üye ülkeler arasında sıkı bir iş birliğinin geliştirildiği aktarıldı.

İnterpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, “Çocuk kurbanların kurtarılması, polisin uluslararası alanda İnterpol aracığıyla gerçekleştirdiği iş birliğinin önemini ortaya koyuyor “ şeklinde konuştu.

Veri ağıyla yaklaşık 10 bin çocuğun kurtarıldığını belirten Stock, “Bu sadece buz dağının görünen yüzü.” dedi.

ICSE ağı üzerinden aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 49 ülkenin polis teşkilatları iş birliği yapıyor.