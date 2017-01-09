Flaş! ABD ateş açtı!

İran Devrim Muhafızları'na ait olan gemiler geçtiğimiz gün Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasına ait gemilere 800 metreye yakın bir mesafeye gelince kısa bir gerginlik meydana geldi.

Kimlikleri gizli tutulan ABD’ye ait yetkililerin Reuters haber ajansından aldığı bilgilere göre, ABD donanmasına bağlı USS Mahan, önce İran donanmasıyla telsiz irtibatı yapıldı. Sonrasında gemilerin uyarıya cevap vermemesi üzerine bu defa USS Mahan'dan uyarı fişeği, donanmaya ait bir helikopterden de duman işareti atıldı.

Fakat USS Mahan ve ona eşlik eden diğer savaş gemilerine 800 metreye yakın bir mesafede olan İran gemileri durumunu değiştirmeyince bu defa ABD İran'a 3 kez uyarı ateşi açtı.