Dolar ve avrodan yeni rekor!

Geçtiğimiz Cuma günü en yüksek seviyesi olan 3,6483'a ulaşan dolar, 3,6784 TL ile yeni haftaya yükselişle girmişti. Açılışın ardından art arda rekorlar kıran dolar, 3.7387'ye ulaştı ve böylelikle yeni bir rekor daha kırmış oldu.

Euro ise 3,90 seviyesinin üzerinden işlem görmeye başladı.

Diğer yandan dolar/TL 3,7240 seviyesinden alıcı buluyor, Euro/TL ise 3,9208 işlem görmeye devam ediyor.

SON SAATLERDE DOLARDA NELER YAŞANMIŞTI?

"Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 3,6784 ile tarihi zirvesine ulaşmıştı

Geçen cuma günü, ABD'de açıklanan ortalama saatlik ücretlerin aylık yüzde 0,4 ile son 7 yılın en büyük artış kaydetmesi ile dolar endeksi 101,4'ten 102,3'e ulaştı. Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dolar/TL de cuma günü en yüksek 3,6483'ü gördü."