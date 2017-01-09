İki ayrı canlı bomba saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen iki ayrı canlı bomba saldırısında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Nijerya güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Borno eyaletinde dün akşam iki kadın terörist art arda üzerlerindeki bomba düzeneğini infilak ettirdi.

Henüz kimsenin üstlenmediği, en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıları, terör örgütü Boko Haram'ın yaptığı düşünülüyor. Örgüt hafta sonu Yobe eyaletinde olan bir askeri üsse saldırmış, olayda 1'i rütbeli olmak üzere 6 asker ölmüştü.

Terör örgütü Boko Haram

Uzmanlar, Nijerya ordusunun ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Sambisa ormanı kırsalında gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Boko Haram'ın büyük güç kaybettiği ve ayakta kalma mücadelesi verdiği yorumunu yapıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlığını sürdüren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri gerçekleştirmeye başlayan Boko Haram, bugüne kadar 17 bine yakın kişinin ölümüne sebep oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.

