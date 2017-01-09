Bingöl'de teröristlerin yaşam alanları basıldı!

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında ağır kış koşullarında gerçekleştirilem "Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu"nda bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 7 sığınak ile bir depo imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığınca 31 Aralık 2016-7 Ocak 2017 arasında Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında ağır kış koşullarına rağmen "Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda yürütülen titiz çalışmalar sonrası bölücü terör örgütünün kullandığı 7 sığınak ile bir depo belirlendi. İçerisinde el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda muhtelif yaşam malzemelerin olduğı sığınaklar ile depo imha edildi.