Erdoğan'dan ABD'ye: "Bu ne menem iştir?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalar bulundu. Erdoğan: " Ülkemizde an itibariyle kara listede olan ve kaçan FETÖ terör örgütü üyesi şahıs, Amerika'da üniversitelere rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, nasıl bir şeydir bu? " dedi.

ABD'DE REKTÖR OLDU!

" Sığınma hakkı, Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgenirken FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere altın tepside sunuluyor. Canını kurtarmak amacıyla bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. 'Dost' demeye dilim varmıyor fakat en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında mutlaka üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şimdi ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ Terör Örgütünün üyesi, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?

Kamuda FETÖ ile bağlantılı büyük bir kesimi temizledik. FETÖ'nün 115 ülkede örgüte militan devşirme nedeniyle okulları vardı, 6 ülkede bu okullar kapatıldı. 2 ülkede okullara el konuldu. 7 ülkede ise Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Ayrıca Malezya'daki FETÖ okulları da temizlendi. Dünyayı ahtapot gibi sara bu örgütle mücadele kolay değil. Bu mücadele uzun ve zaman alıcı. FETÖ'nün süreci maniplasyon süreçlerine karşı daima uyanık olacağız. Masum ve suçluyu iyi ayrıt ederek kararlığımızı sürdüreceğiz ."

"EYVALLAH ETMEYİZ"

""Dünya beşten büyüktür. Avrupa da Avrupa Birliği'nden büyüktür. Avrupa Birliği'nin tam üyelik sürecine verdiğimiz öncelik değişmemiştir. Avrupa Birliği hâla ülkemiz için stratejik bir tercihtir. Bir taraftan bu hedef doğrultusunda adımlar atarken, Birliğin ülkemize yönelik tutarsızlıklarına, çifte standartlı politikalarına da 'eyvallah' demeyiz. Çabalar ancak karşılıklı olursa, adımlar iki taraflı atılırsa anlamlıdır."