Köyü filler bastı: 5 ölü!

Myanmar'ın kuzeydoğusunda yer alan Şan eyaletinde fillerin köye inmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Şan eyaletinin Mong Mate ilçesine bağlı Sint Kin köyüne saldıran fil sürüsünün, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunda aralarında bulunduğu 5 kişiyi öldürdüğünü, çok sayıda evi yerle bir ettiğini bildirdi.

Yetkililerden Swe Thein, yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerden 3'ünün kadın, birinin çocuk olduğunu ifade etti. Swe Thein, yaşam alanın darlığı ve gıda sıkıntısının, filleri, bu tür saldırılara ittiğini aktardı.

Myanmar fil baskınları

Filler, ülkede ormanlık alanların yok edildiği bölgede 2010 ila 2016 yıllarında insanların yaşadığı mekanlara saldırarak, en az 15 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Myanmar'daki yaklaşık 3 bin filin yaşadığı belirtiliyor. Fil nüfusundaki azalmasının nedeni olarak ormanlık alanların yok edilmesi ve fildişi ticareti için yasa dışı avlanma gösteriliyor.



