Yatak odasındaki gizli bölmeden çıkanlar şok etti!

Van'da bir evin yatak odasının altındaki gizli bölümde 45 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre,gelen bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvası mahallesindeki A.S'nin evinde arama yaptı.

Arama sırasında yatak odasında gizli bir bölme olduğunu fark eden ekipler, gizli bölmeye girdiklerinde gözlerine inanamadılar. Gizli bölmede gümrük kaçağı olduğu tespit edilen tam 45 bin paket sigara yakalandı.

Olayla ilgili ise AS VE F.S göz altına alındı.