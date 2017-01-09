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Yatak odasındaki gizli bölmeden çıkanlar şok etti!

Yatak odasındaki gizli bölmeden çıkanlar şok etti!
9 Ocak 2017 Pazartesi 13:47:48

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Van'da bir evin yatak odasında bulunan giz bölmede tam 45 bin paket kaçak sigara bulundu.

Van'da bir evin yatak odasının altındaki gizli bölümde 45 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre,gelen bir ihbarı değerlendiren Van  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvası mahallesindeki A.S'nin evinde arama yaptı.

Arama sırasında yatak odasında gizli bir bölme olduğunu fark eden ekipler, gizli bölmeye girdiklerinde gözlerine inanamadılar. Gizli bölmede gümrük kaçağı olduğu tespit edilen tam 45 bin paket sigara yakalandı.

Olayla ilgili ise AS VE F.S göz altına alındı.

Van kaçak sigara operasyonu gümrük
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