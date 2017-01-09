Fenerbahçeli yöneticiden transfer müjdesi!

Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif sosyal medyada bir Sarı Lacivertli taraftarın 'Mehmet Ekici' transferi hakkında bilgi istemesi üzerine 'Güzel haberler yakın, biraz daha bekleyin' dedi. Selim Kosif'in bu şekilde bir cümle kurması, Mehmet Ekici transferinin bitmek üzere olduğu düşüncelerine neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Mehmet Ekici konusunda Fenerbahçe ve Trabzonspor kulübü el sıkıştı, takas yoluyla kullanılacak olan Aatıf'ın Trabzon kulübüne gitmesi için ikna çabaları devam ediyor.

26 yaşında olan yıldız futbolcu Ekici, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor'a Werder Bremen'den geldi. Maliyeti ise 1.5 milyon £ bonservis oldu.

Mehmet Ekici şimdiye kadar Bordo Mavili forma ile toplam 83 maça çıktı. Bu maçlarda 18 gol attı, 18 asist yaptı.

Mehmet Ekici transferi konusunda Beşiktaş'ında devreye girdiği belirtilmişti. Olcay'ın Trabzonspor'a yeşil ışık yakması ve Mehmet Ekici için Beşiktaş'ın devreye girmesi Fenerbahçe'nin nasıl bir strateji uygulayacağı konusunda merak uyandırdı.

Ekici transferinin akıbetinin ne olacağı herkes tarafından merak edilir hale geldi.