O üniversiteye FETÖ operasyonu!

Dicle Üniversitesindeki akademik Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması yönelik Diyarbakır merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 29 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Dicle Üniversitesindeki akademik yapılanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Rize'deki bazı adreslere polis ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 29 akademisyenden 23'ü Diyarbakır'da, 3'ü Şanlıurfa, Gaziantep ve Rize'de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.