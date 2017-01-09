Türkiye için tehlike kapıda!

2017 takvimi içerisinde yer alan Erzurum Kış Oyunları ve Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatları tehlikeye mi girdi? İki organizasyonun da Türkiye'den alınma ihtimali üzerine söylentiler dolaşıyor.

Önümüzdeki ay Erzurum'da yapılması planlanan ve halen hazırlıkları yoğun bir şekilde süren Avrupa Genç Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) yapılmama tehlikesi olduğu belirtildi.

Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda organizasyonun iptal edilmesi yönünde karar alınacağı da EOC yetkilileri tarafından doğrulandı. EOC Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Uğur Erdener'in tüm çabalarına rağmen, EOC'nin Erzurum Kış Oyunları'nı iptal edilebileceği öğrenildi.

Yine Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında Samsun'da yapılması planlanan İşitme Engelliler Olimpiyatı (Deaflympics) 'da iptal olabileceği üzerine söylentiler gittikçe büyüyor. Uzunca bir süredir hazırlıkları devam eden her iki organizasyonun da iptal edilmesi halinde bu zamana kadar yapılan tüm hazırlıklar boşa gitmiş olacak.

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Fanatik Gazetesi'nin de sayfalarında yer verdiği bu habere karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü'nün böyle bir iptal girişiminden bilgisi olmadığı ve hazırlıkların son sürat yapıldığı öğrenildi. Ayrıca EYOF 2017'nin Avrupa Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyon Menajeri Katarina Nycova'nın da yürütülen çalışmaları görmek için hafta içerisinde Erzurum'a gelecek olması da iddianın gerçekliğini zayıflatırken, Türk makamlarının OEC ile irtibata geçip, iddialarla ilgili bilgi isteyebileceği de belirtiliyor.

Tüm bu gelişmelere karşın EYOF Koordinatörlüğü'nün kalan kısa süreyi en iyi şekilde kullanmak istediği ve hazırlıklarını aralıksız sürdürdüğü de gözlemlendi.