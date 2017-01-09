Sosyal medya bunu konuşuyor!

19 yaşında olan ve Finlandiya'da Miss Helsinki finalini kazanan kraliçe Sephora Ikalaba'nın fiziki özelliklerinin güzellik ölçülerine uymadığını öne süren bazı sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini ırkçılığa kadar taşıyarak gündeme düştü.

Avrupa'da birçok ülkede yapılan ırkçı boyutlu hakaret tarzı yorumlar bir hayli tepki çekti. Ikalaba hakkında ' Maymuna benziyor' tarzında atılan tweetler şaşkınlık oluşturdu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise Yarışma jürisini ' politik doğruculuk ' ile suçladı ve, Sephora Ikalaba'nın ' siyahi olduğu için seçilmiş olduğunu ' ileri sürdü.