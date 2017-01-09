67 yıllık ünlü kebapçı iflas etti!

Mahkeme tarafından iflas erteleme talep eden şirketin kurtarılamayacağına hükmedildi ve iflasına karar verildi. Şirket tasfiye sürecine alındı.

Hacıbey Kebapçılık Gıda San. Tic. şirketi için geçen Haziran ayı başında iflas erteleme başvurusu yapmıştı. Dava başvurusu İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gerçekleştirildi. Şirketin adına yapılan iflas erteleme başvurusunda, şirketin borç bataklığında olduğu ifade edildi. Habere göre şirket ile ilgili erteleme verilmesi durumunda, faaliyetlerin tekrardan etkin bir biçimde devam ettirilebileceği belirtilmişti.

MAHKEME KAYYUM ATADI

Mahkeme, dosya üzerinde tedbir kararı verdi. Şirkete kayyum ataması yapılmıştı. Şirket hakkında tedbir kararı verilirken yargılama da sürdürüldü. Ancak yapılan yargılama sonrası mahkeme, şirketin kurtarılamayacağına karar verdi. Mahkeme şirket hakkında iflas kararı vererek dosyayı, tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderdi.

67 YIL ÖNCE TEMELİ ATILDI

Bursa merkezli Hacıbey Döner Lokantaları sektörün köklü firmalarından biri. Hacıbey markası Hüseyin Hacıbeyoğlu tarafından 1950 yılında ortaya çıkarıldı. Bursa'nın bu köklü markası 1992 yılında da İstanbul'a adım attı. Aynı yıl Kadıköy, 1994'te İse Teşvikiye'de şubeler açtı. Daha sonraki yıllarda Teşvikiye'deki mekân kapandı.

YENİ MEKAN SIKINTIYA SEBEP OLDU

Şirket, bu yılın başında ise İstanbul Ataşehir'de iddialı bir mekân açmıştı. Hüseyin Hacıbeyoğlu'nun kurucusu olduğu markayı şimdilerde İsmet Hacıbeyoğlu bulunuyor. Şirketin mali sıkıntıya girmesine, söz konusu mekânın açılışı ile alakalı yaşanan sorunların sebep olduğu ifade edilmişti.

RAPORLAR DA KÖTÜ GELDİ

Şirketin avukatı Serkan Duran, gelen bilirkişi raporları doğrultusunda mahkemenin iflas kararı verdiğini ifade etti. Av. Duran, kararı temyiz ettiklerini kararın kesinleşmesi ile birlikte tasfiye sürecine geçileceğini belirtti.