Vali Vasip Şahin'den son dakika açıklaması!

Vali Vasip Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinin saat 15.30'a çekildiğini açıkladı.

Vali Şahin, "Kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir" şeklinde konuştu.

Son 7 yılın en yoğun kar yağışı

İstanbul'daki yoğun kar yağışı hayatı büyük oranda zorluyor. Son 7 yılın en yoğun olan bu kar yağışı özellikle trafiği kötü yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda evin çatışı çöktü. Gelen bir son dakika haberine göre ise şiddetli kar yağışı Sarıyer'de bir pazar yerinin çatısının da çökmesine neden oldu. 15 santimi bulan kar yağışı dolayısıyla bugün okulların tatil edilmesinin ardından Vali Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinin saat 15.30'a çekildiğini kaydetti.