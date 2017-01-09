Kardashian hayranının teklifini kabul etti!

Khloe Kardashian kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan hayranının teklifini kabul etti. Kardashian genç hayranının lise mezuniyet balosuna katılacak.Kardashian ailesinin popüler fertlerinden biri olan Khloe Twitter üzerindan genç hhayranından aldığı lise mezuniyeti teklifini kabul etti.

Kardashian’ın hayranı olan David LeCours isimli genç, yıldızı lise mezuniyet balosuna davet etti.

Bir video üzerinden Kardashian’a ulaşmaya çalışan LeCours, uzun süredir mezuniyet balosuna kiminle gideceğini düşündüğünü ve hayranı olduğu ismi davet ettiğini açıkladı.

Kardeşi Kim Kardashian’ın eşi Kanye West tasarımı bir ceket giyen LeCours, yıldız isme güzellik ürünleri, fitness ve selfie çekmek gibi çok sayıda ortak noktaları olduğunu anlattığı videoda, “Lise mezuniyetine gitmediğini biliyorum. Neden benimkine katılmıyorsun? Harika bir gece olabilir” mesajını paylaştı.

Videoyu ve hayranını çok sevimli bulduğunu açıklayan Kardashian, programına uygun olursa geceye katılacağını açıkladı. Ünlü yıldız gece için hayranına ne giymesi gerektiğini dahi sordu.

LeCours’un istediklerini giyebileceklerini ve gecenin yıldızı olacaklarını anlattığı cevabından sonra, ünlü yıldızın mezuniyet balosuna katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.