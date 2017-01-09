Meryem Uzerli ile Oktay Kaynarca arasında...

Oyuncu Oktay Kaynarca, iş görüşmesine katılmak üzere Almanya’da Meryem Uzerli’yle bir araya geldi. İki ünlü isim, Berlin’de bir restorantta baş başa yemek yedi.

Oktay Kaynarca, oyunculuğun yanı sıra otelcilik işine girmeye karar verdi. Berlin’de yaşayan bir Türk işadamıyla ortaklığa hazırlanan ünlü oyuncu, iş görüşmeleri için geçtiğimiz günlerde Almanya’ya gitti. Kaynarca, başkent Berlin’de sürpriz bir isimle de görüştü.

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da başrol oynayan Oktay Kaynarca, dizi ekibine yeni katılan Meryem Uzerli ile Berlin’de bir araya geldi. İki ünlü oyuncu, geçtiğimiz cuma akşamı Chicago Steakhouse isimli restoranda baş başa yemek yedi.

Berlin’deki Soho Otel’de kalan Oktay Kaynarca, Türkiye’ye cumartesi günü dönmeyi planlarken, yoğun kar yağışı dolayısıyla seyahatini uzatmak mecburiyetinde kaldı.



