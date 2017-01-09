Yarın (10 Ocak Salı) Okullar Tatil mi?

İstanbul'da, Ankara'da ve birçok ilde gerçekleşen yoğun kar yağışı gündelik yaşamı bir hayli zora sokuyor. Yağış sebebiyle buzlanma ve kayma olayları yaşanıyor. Bu sebeple 9 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da ve birçok ilde okullar tatil edilmişti.

Peki 10 Ocak Salı günü okullar tatil edilecek mi?

Bu sorunun cevabıyla ilgili henüz Valilik tarafından resmi bir açıklanma yapılmadı. Fakat muhtemel düşünceler okulların tatil olacağı yönünde. Okulların tatil olmasıyla ilgili Valiliğin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve çevre iller için son dakika uyarısı geldi. Uyarıya göre kar yağışı öğleden sonra şiddetini artırarak devam edecek. Gece boyunca da kar yağması bekleniyor. Bu durumda 10 Ocak Salı Günü okulların resmi olarak tatil ilan edilmesi an meselesi.

Bu konuyla ilgili Valiliğin akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığı ise 15 cm'i bulmuş vaziyette.

Valilik tarafından resmi açıklama yaptığı an ve gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.