Mahsun Kırmızıgül'e tepkiler çığ gibi büyüyor!

Şrkıcılıktan yönetmenliğe geçiş yapan Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta beş minare ve Mucize filmlerinde FETÖ terör örgütü ele başı Fethullah Gülen'in propagandasını yaptığı konuşulmuştu.

Mahsun Kırmızıgül, FETÖ'yle yakınlaşmasının ardından kariyerinin başında mesafeli yaklaştığı PKK'ya destek vermeye çalışan açıklamalar yapmıştı. Kırmızıgül, Hendek operasyonunda bölgedeki Kürtlerin hayatını felç eden terör örgütü PKK’yı değil devleti suçladı.

İSLAMA HAKARET Mİ ETTİ?

Kırmızıgül'ün son filmi Vezir Parmağı'nın farklı amaçlara hizmet ettiği konuşuluyor.İslama hakaretlerle dolu filmin yayından kaldırılması için seyirciler sosyal medyadan harekete geçti. Başlatılan kampanyayı şu ana kadar 43 bin kişi imzaladı.

Change.org sitesinde düzenlenen imza kampanyasında “İçeriğinde şalvarlı, cübbelileri, çarşaflı hanımları iğrenç gösteriyorlar. İnsanlara kötü tanıtıyorlar. Dine saldırıdır. Mahsun Kırmızıgül’ü kınıyorum. Vezir Parmağı isimli filmin kalkmasını istiyorum” ifadeleri yer alıyor. Kampanyanın muhatapları ise RTÜK ve BİMER olarak belirlendi.

HER ŞEY TEK GECELİK

Fragmanı yayınlanan filmde Osmanlı, Kur’an’ı Kerim’de tarif edilen helak edilmiş kavimlere benzer resmediliyor. Ayrıca filmde Osmanlı İmparatorluğu adına hamalların savaşması da tartışma konusu oldu. Gelen tepkiler arasında dönemin en büyük ordularından birine sahip olan Osmanlı’nın ‘hamallardan’ oluşan bir orduya ihtiyacının olamayacağı, bu detayın sadece Osmanlı ordusunu zayıf göstermek amaçlı bir mesaj olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada film için “İslami kıyafetler içerisinde, şalvar, cübbe, çarsaf vs kıyafetlerle kura çekiliyor. Kim kime çıkarsa birbirleriyle bir geceliğine birlikte olunuyor.” Mesajlarıyla imza kampanyasına destek çağrısı yapıldı.

OYUNCULAR DİKKAT ÇEKİCİ

Kırmızıgül'ün başrolünde oynadığı filmin oyuncuları da Gezi olaylarında başı çeken isimlerin olması da akılları karıştırmıyor değil.Mahsun Kırmızıgül'ün başrolünü oynadığı Vezir Parmağında şu isimler yer alıyor; Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent S��lün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talât Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen, Suna Selen ve Defne Yalnız.