Konya'da Hollywood'u aratmayan takip!

Konya'da polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü ters yönde hareket edince ortalık karıştı.

Konya'da polisin dur ihtarına uymayarak ters yönde hareket eden sürücü polis bariyerlerine takıldı. Olay 05.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aksaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Savaş K. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü Savaş K. polisin dur ihtarına uymayarak Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerine doğru ters yönde kaçmaya başladı.Bunun üzerine polis ekipleri cadde üzerine polis araçlarıyla barikat kurdu. Peşindeki polis aracından kaçan sürücü, polis barikatını görünce, kaçamayacağını anlayarak aracı durdurdu. Bunun üzerine araçtan inen Savaş K. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından ekip aracına alındı. Sürücü Savaş K. alkollü olduğu için polisten kaçtığını söylediği öğrenildi.