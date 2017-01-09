Metroya böyle bindiler!

Bu yıl 16.sı düzenlenen ‘ Metroda Pantolonsuz Yolculuk ’ eylemine yüzlerce kişi katıldı. Eyleme katılanlar metroya bindikten sonra ya da istasyonlarda, çevredekilerin şaşkın bakışları içerisinde pantolonlarını çıkardı.

ABD'de ilginç eylemler hazırlayan ‘İmprov Everywhere’nin düzenlediği ‘Pantolonsuz Metro Yolculuğu'nun bu yıl kadınlı erkekli yüzlerce kişi katıldı.

Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens semtlerinde, New York’u etkisi altına alan soğuk havaya aldırış etmeden farklı meydanlarda buluşan gönüllüler, gruplar halinde 5 ayrı metro hattına bindikten sonra yolcuların şaşkın bakışları içerisinde pantolonlarını çıkarıp çantalarına yerleştirdi. Yarı çıplak eylemciler, her şey normalmiş gibi davranırken, eylemden bihaber olan yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yolcular, metro istasyonları ve vagonlarda gazete ve kitap okuyan yarı çıplak eylemcileri yan gözlerle süzmekten kendilerini alamadı. New York’u neredeyse bir baştan ötekine metroyla dolaşan eylemciler, bazı istasyonlarda mola verdi.

Buralarda bir süre bekleyen eylemciler, yeniden metroya binip, yolculuğa devam etti. Eylemciler, kendilerine yöneltilen sorulara, ‘Pantolonumu giymeyi unuttum’, ‘Evden aceleyle çıktım, pantolon giymeye zaman kalmadı’, ‘Pantolonumun etiketi rahatsız ediyordu ondan çıkardım’, ‘Küresel ısınmayı protesto ediyorum’, ‘pantolonum ıslandı, çok üşüdüm, çıkardım ’ gibi ilginç ve esprili cevaplar verdi.

New York metrosunda 2 saati aşkın süre iç çamaşırı ile yolculuk eden pantolonsuz eylemcilerin gösterisi Union Square’de sona erdi. Metrodan çıktıktan kara ve soğuğa aldırmadan şehrin göbeğinde iç çamaşırları ile dolaşmayı sürdüren eylemciler, daha sonra sözleştikleri barlarda buluşarak eylemlerine devam etti. Pantolonsuz eylemcilere polis bu yıl da müdahale etmedi. Geçmişte yapılan eylemlerden birinde polis, katılımcıların bindiği tren hatlarından birini durdurmuş ve pantolonsuzları göz altına almştı. Ancak açılan davada yargıç, pantolonsuz dolaşmanın yasalara aykırı olmadığına hükmederek eylemcileri serbest bırakmıştı.

‘I mprov Everywhere ’ adlı grubun kurucusu olan Charlie Todd, “Metro yolculuğu oldukça sıkıcı olabiliyor. Amacımız insanları güldürmek ve metro yolcuların ilginç bir New York macerası yaşamalarını sağlamak. Hem eğleniyoruz, hem de eğlendiriyoruz. Amacımız kimseyi rahatsız etmek değil. Pantolon giymemek yasalara aykırı değil ve bu hakkımızı kullanıyoruz ” cümlelerini kullandı.