Bruma değil Nani!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Garry Rodrıgues'in imza atmasına saatler kala Yunan Gazeteci Milios Galatasaray'ın yeni transferi hakkında çarpıcı açıklamar yaptı. Yunan gazeteci Sotiris Milios, Radyospor'a PAOK'ta iki yıldır takip ettiği 26 yaşındaki oyuncuyu değerlendirdi. Milios, Bruma benzetmesine karşın Rodrigues'in daha çok eski Fenerbahçeli Nani'yi andırdığını aktardı.

Yunan Gazeteci Milios; '‘Garry Rodrigues, Yunanistan Ligi'nde son dönemin en hızlı oyuncusu, bu sene özellikle dikkat çekti. Her iki kanatta da oynayabilir. Oldukça süratli. Geçen sezon PAOK Teknik Direktörü Igor Tudor, onu 3-5-2'nin sağ kanadında da kullanmıştı. Bruma benzetmelerini duydum ama tarz olarak daha çok Nani'yi andırıyor. Cape Verde Milli Takımı hocası da benzer şeyler söylemişti.” derken sözlerine şöyle devam etti; “Bruma bir yıldız. Garry daha çok takım oyuncusu konumunda. Gelişime açık. Fiyatını katlayabilir” diye konuştu.