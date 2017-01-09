Fatma Girik'ten üzücü haber!

Yeşilçam'ın usta ismi olan Fatma Girik geçtiğimiz günlede 2 operasyon birden geçirdi. Fatma Girik hayranlarını üzdü.

Sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Fatma Girik:" Uzun zamandır evimde dinleniyorum, istirahat ediyorum. 10 günde bir MR çektirmek için hastaneye gidiyorum. Eğer nasılsınız diye soracak olursanız pek iyi değil durumum. Şuan istirahat ediyorum ." diye konuştu.

Efsane isim Fatma Girik'in kalça kemiğine platin takıldı. Girik:" Öncelikle ülkem ve kendim için sağlık ile refah diliyorum. Artık lütfen, beraber olalım birlikte olalım bunun zamanı geldi geçiyor. " dedi.