Önce dövdüler sonra yaktılar!

Adana'da bazı zanlıların, çağırdıkları taksiyi ıssız bir yerde durdurarak, sürücüyü darbedip aracı yaktıktan sonra kaçtıkları ileri sürüldü.

Buna göre iki zanlı, adı öğrenilemeyen bir taksiciyi cep telefonundan arayarak merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'ne çağırdı.

Zanlılar, bindikleri 01 T 0299 plakalı taksiyi Balcalı TOKİ konutları yönünde ıssız bir yerde durdurarak taksiciyi aşağı indirdi.

Kıyafetlerini çıkartarak iç çamaşırı ile bıraktıkları taksiciye şiddet uygulayan zanlılar, ardından taksiyi yaktı.

Zanlılar, kendilerini bekleyen başka bir araçla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen taksi hurdaya döndü.

Taksici, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, eşkalini tespit ettiği zanlıları bulmak için soruşturma başlattı.