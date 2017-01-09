Dolar tarih yazdı!

Dolar/TL, haftaraya yükselişle başlayarak 3,6784 ile tarihi zirvesine ulaştı.

Geçen cuma günü, ABD'de açıklanan ortalama saatlik ücretlerin aylık yüzde 0,4 ile son 7 yılın en büyük artış kaydetmesi ile dolar endeksi 101,4'ten 102,3'e ulaştı. Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dolar/TL de cuma günü en yüksek 3,6483'ü gördü.

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 3,6784, avro/TL ise 3,8716 ile tarihi zirvesini gördü. Saat 09.30'dan itibaren dolar/TL 3,6750 seviyesinden satılırken, avro/TL yüzde 0,70 artışla 3,8695 ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,4830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi verisinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,70 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olabileceğini, 3,64-3,60 bandının ise destek olarak izleneceğini aktardı.