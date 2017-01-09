İşte 2017 Survivor tam kadrosu

Survivor 2017'de ünlüler takımında İlhan Mansız, Tarık Mengüç gibi ünlü isimler yer alıyor. Son olarak Göz6'nın şampiyonları da yarışmaya katılmaya hak kazandı. Böylelikle TV8'de başlayacak olan yarışmanın ünlüler ve gönüllüler takımları ortaya çıkmış oldu.

SURVİVOR 2017 ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Serhat Akın, Tarık Mengüç, Dj Berna Öztürk, Seda Demir, Çılgın Sedat, Pınar Saka, Sema Apak, Milli Boksör Adem Kılıçcı, Şahika Ercümen ve Sabriye Şengül gibi isimler olacak. Bu isimlerin birçoğunu ekranlardan tanıyoruz.