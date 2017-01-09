''Onlar bu milletin vatandaşı değiller''

Resmi gazetede yayınlanan Karar Hükmünde Kararname kapsamında,Türk Vatandaşlığı Kanunun "vatandaşlıktan çıkarma" maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Buna göre Türk Ceza Kanununda yer alan; "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, yasama organına karşı suç, hükûmete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt kurmak ve silah sağlamak" suçlarından arananlar hakkında yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu Kararname Hükmünde Karara göre yukarıda belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan ama yurt dışında olduğu için kendisine ulaşılamayanlar için ''yurda dön'' kararı çıkacak. Bu karar sonrasında 3 ay içinde yurda dönememeleri halinde Türk vatandaşlığından çıkarılacak.

KHK'daki yeni düzenleme ile kaçak durumundaki FETÖ'cüler başta olmak üzere, diğer terör örgütlerine mensup çok sayıda kişinin de Türk vatandaşlığından çıkarılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde, firari FETÖ'cülerin Türk vatandaşlığından çıkarılacağı mesajını vererek, "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar" demişti.