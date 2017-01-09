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Kar seferleri yine iptal ettirdi!

Kar seferleri yine iptal ettirdi!
9 Ocak 2017 Pazartesi 08:48:22

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İDO'da olumsuz hava şartları dolayısıyla bazı seferler iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ, olumsuz hava şartları dolayısıyla dış hat seferlerinden bazılarını seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, hava muhalefeti dolayısıyla saat 07.30'da Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 07.45'te Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri yapılmadı.

Bugün yine saat 08.30'da Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, saat 08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve saat 09.30'da Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

BUDO'da iptal olan seferler

Öte yandan Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.45, seferleri hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilmeyecek.

BUDO'nun saat 07.00 ve 08.00'deki bazı seferleri de aynı nedenle programdan kaldırılmıştı.

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