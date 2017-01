"Hevallerin korkulu rüyası geri döndü"

TSK tarafından soğuk hava şartlarına rağmen operasyonlar hızla sürdürülüyor. Sosyal medyada ilginç paylaşımlarla dikkatleri üzerine toplayan @KirpiveKobra hesabı herkesin dikkatini çeken fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda da dikkat çekici mesajlar verildi.

Keskin nişancı olan askerin kamuflajı ile paylaşıldığı fotoğrafta:" Seninle Bir Oyun Oynamak İstiyorum Heval... Hevallerin Korkulu Rüyası Testere Geri Döndü. I want to play a game #Saw" mesajı verildi.

Paylaşılan bu fotoğrafta dikkat çeken en önemli ayrıntı ise askerin elinde bulunan yerli yapım Susturuculu BORA-12 (JNG-90) Keskin Nişancı Tüfeği oldu.