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Mardin'de Terör Operasyonu! 15 Gözaltı

Mardin'de Terör Operasyonu! 15 Gözaltı
8 Ocak 2017 Pazar 22:34:09

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 15 öğretmen gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 15 öğretmen gözaltına alındı.

15 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı tespit edilen öğretmenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Devam eden soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 öğretmen gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğretmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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