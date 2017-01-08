İzmir'de Sahte Bomba İhbarı! Polis Harekete Geçti

İzmir'de bir şahıs 'Heyecan duymak için' kendini polise ihbar etti.

SAHTE İHBARDA BULUNDU

İzmir'de '155 Polis İmdat' hattını arayıp, "İçinde bomba ve silahlı kişiler" var diyerek kendi otomobilinin plakasını verdi. Polisin yakaladığı ve daha önce de 10 kez sahte ihbarda bulunduğunu tespit ettiği 23 yaşındaki E.T., heyecan duymak için ihbar yaptığını söyledi.

Polis ekipleri ihbar yapılan plakayı taşıyan aracı durdurdu. Gözaltına alınan E.T. ifadesinde suçunu itiraf etti. İhbarları heyecan yaşamak için kendisinin yaptığını söyledi.

Bugüne kadar 10 kez bu şekilde sahte ihbarda bulunan E.T. hakkında görevli polisi oyalamaktan işlem yapıldı.

E.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Evrakların elden adliyeye gönderileceği öğrenildi.