Çin'den ABD'ye Tehdit: "Her Şeyi Açıkla"

Çin Savunma Bakanlığı, Washington'ı dünya çapında yürüttüğü küresel casusluk faaliyetlerini açıklamaya davet etti.

ÇİN'DEN SERT AÇIKLAMA

Washington Times, çarşamba günü yayınladığı bir haberinde Çin Savunma Bakanlığı'na bağlı olan 4PLA biriminin başkent Pekin'deki Jintang ve Seasons otellerini siber saldırı faaliyetleri için kullandığını iddia etti.

Washington Times, söz konusu haberine bir istihbarat dosyasını kaynak gösterdi ancak otellerin neden ve nasıl kullanıldığına ilişkin herhangi bir 'bilgi' vermedi.

Gazetenin iddiasını reddeden Çin Savunma Bakanlığı da "Çin ordusu siber saldırı faaliyetlerine hiçbir zaman asla destek vermedi. Suçlamaların hiçbir dayanağı yok, hepsi Çin'i karalama girişiminden ibaret" açıklamasında bulundu.