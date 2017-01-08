Başbakan Yıldırım'dan Irak Açıklaması! "Türkiye Gereğini Yapacak"

Başbakan Binali Yıldırım Irak ziyareti sonrası iki ülke arasında alınan kararlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"IRAK İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"

Başbakan Yıldırım: "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk.

Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret sırasında ifade ettik."dedi.

Başbakan Yıldırım, "Irak Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bütün konuları artık daha yakından değerlendireceğiz.

Bölgede ki terör varlıklarını engellemek için kordineli şekilde hareket edeceğiz. İki gün boyunca yoğun bir programla bu ziyareti tamamlamış olduk."diye konuştu.

BAŞİKA KAMPI

Başika kampı konusunda da açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Bu konudaki açıklamaları hiç bir tereddüte yer vermeyecek şekilde yaptım. Oradaki varlığımız keyfiyetten değil mecburiyetten kaynaklanıyor.

Nedir bu mecburiyet? Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi. Askerlerimiz görevini yapmaya devam edecek. Şartlar ne zaman müsait olursa oturulup konuşulacak ve sorun dostane bir şekilde çözülmüş olacaktır."diye konuştu.