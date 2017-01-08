Arabanın Üzerine Çamaşır Makinası Fırlattı!

Apartmanının önüne araç park edilmesine kızan bir kişi, önce aracın üstüne boya döktü, ardından çamaşır makinesini balkondan arabanın üzerine attı.

SİNİRLENDİ ÇAMAŞIR MAKİNASI ATTI

İzmir'de dün gece saatlerinde apartmanının önüne araç park edildiği için sinirlenen bir şahıs, araç kaldırılmayınca önce üstüne boya döktü, ardından çamaşır makinesini arabanın üzerine attı.

Sabah saatlerinde otomobilini, üstündeki çamaşır makinesiyle birlikte gören araç sahibi şok yaşarken, şahsın daha önce de apartmanının önüne park eden araçlara benzer zararlar verdiği ileri sürüldü.

Araç sahibi, olay üzerine komşusundan şikayetçi oldu.

Olayın görgü tanığı M.B., gece uyuduğu sırada bir ses duyduğunu, arabanın üstüne çamaşır makinesi atıldığını ise sabah işe giderken gördüğünü ve şoke olduğunu söyledi.