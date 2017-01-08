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Musul Operasyonu'nda Kritik Gelişme!

Musul Operasyonu'nda Kritik Gelişme!
8 Ocak 2017 Pazar 20:13:59

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Devam eden Musul operasyonunda Irak Ordu güçleri ilk kez Dicle nehrine ulaştı.

Devam eden Musul operasyonunda Irak Ordu güçleri ilk kez Dicle nehrine ulaştı.

MUSUL OPERASYONU'NDA KRİTİK EŞİK

Irak askeri güçleri Musul operasyonu kapsamında kritik eşik olan Dicle Nehri'ne ulaştı.

Irak Merkezi Ordusu'nun Musul operasyonunda ABD'nin desteğiyle ilk kez Dicle Nehri'ne ulaştığı açıklandı.

Reuters'ın haberine göre terör örgütü DEAŞMusul'dan temizlemek için başlatılan büyük operasyonda Irak özel kuvvetleri ilk kez Dicle Nehri'ne ulaşarak kritik bir bölgeyi ele geçirdi.

Terörle Mücadele Servisi Sözcüsü Sabah al-Numan, nehrin üstünde bulunan köprüye ulaşıldığını ve köprünün yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında zarar gördüğünü bildirdi.

Operasyon Irak Musul ırak dicle nehri
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