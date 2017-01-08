Musul Operasyonu'nda Kritik Gelişme!

Devam eden Musul operasyonunda Irak Ordu güçleri ilk kez Dicle nehrine ulaştı.

MUSUL OPERASYONU'NDA KRİTİK EŞİK

Irak askeri güçleri Musul operasyonu kapsamında kritik eşik olan Dicle Nehri'ne ulaştı.

Irak Merkezi Ordusu'nun Musul operasyonunda ABD'nin desteğiyle ilk kez Dicle Nehri'ne ulaştığı açıklandı.

Reuters'ın haberine göre terör örgütü DEAŞ'ı Musul'dan temizlemek için başlatılan büyük operasyonda Irak özel kuvvetleri ilk kez Dicle Nehri'ne ulaşarak kritik bir bölgeyi ele geçirdi.

Terörle Mücadele Servisi Sözcüsü Sabah al-Numan, nehrin üstünde bulunan köprüye ulaşıldığını ve köprünün yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında zarar gördüğünü bildirdi.