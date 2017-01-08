Başkentte Okullar Tatil mi? Ankara Valisi Açıkladı

Ankara Valisi Ercan Topaca, 9 Ocak Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusuna cevap verdi.

KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Ankara Valisi Ercan Topaca, meteorolojinin son verilere göre Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, Meteorolojik verilere göre, Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler" ifadelerini kullandı.