Bakan'dan Flaş Açıklama! Memuriyette Yeni Dönem Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu çalışma reformunu en kısa sürede yapmak istediklerini söyledi.

MEMURLUK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Kamu çalışma reformunun en kısa sürede yapılması gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Reform tamamlanırsa, millet adına yapılabilecek en büyük reform olacak” diye konuştu.



Reformla ilgili bu yıl çalışmaya başlayacaklarını belirten Müezzinoğlu, “Reformu bütün olarak yapmak en iyisi. Paydaşlarla bunu çalışacağız. 657'likler, işçiler, yarı zamanlı hizmet alımı, taşeronlar, 4/ a, b, c hepsini kapsayacak bir şekilde kamu çalışanı reformu olmalı" dedi.

'MEMURİYETE GİREYİM GÜVENCEM OLSUN' OLMAZ

Memuriyet güvencesinin tek kriter olmayacağını anlatan Müezzinoğlu, "Güvence artı ne olmalı. Terfi nasıl olmalı. Memuru bugün aldık 30 yıl sonra da bizim memurumuz mu, kendisini geliştirmiş mi, alanındaki gelişmeleri takip edip etmediğine bakmalıyız.

Milletimiz kendi alanlarındaki gelişmeleri dünya ile yarışacak şekilde takip edebilmeli. Bu performans 5 yılık olabilir, ya da belli dilimlerle kendisini değerlendirir, buna da güvence konulur. Ama tek başına 'memuriyete gireyim, güvencem olsun' olmaz” ifadesini kullandı.